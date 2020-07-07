Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.
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Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро

Газета.Ru12:45

Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ruвчера в 04:23

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

News.ru03:07

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс евро превысил 81 рубль

ТАССвчера в 04:14
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Общество

В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог 08:53
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Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
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Наука

Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи

В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa вчера в 04:50
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Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
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Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Футбол

Семин ответил Кикнадзе, обвинившего тренера в большом количестве травм в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывание генерального директора московской команды Василия Кикнадзе, который ранее допустил, что большое количество травм у игроков прошлой осенью могло быть связано с нагрузками.
Спорт-Экспресс 16:28
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Новый клип группы «Ленинград», который был опубликован в ночь на третье июля, набрал один миллион двести тысяч просмотров на YouTube.
CT news 08:18
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Здоровье

В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19

Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар, чтобы привлечь медиков дополнительно для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщил оперштаб региона во вторник вечером.
РИА Новости 16:31
Футбол

Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»

Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Происшествия

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

Российская газета 14:48
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Происшествия

В Брянске задержали главу комитета ЖКХ Игоря Гинькина

Председателя комитета жилищно-комунального хозяйства Брянской городской администрации Игоря Гинькина задержали правоохранители.
Брянская улица 13:26
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Происшествия

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
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Общество

Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма

Аргументы и Факты вчера в 05:54
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Авто

У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

По данным «Росстандарта» модификации, созданные на базе семейства Lada Vesta, прошли одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Evo-rus.com 10:27
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

РИА Новости 15:40
Происшествия

ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
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Наука

Названы заболевания, сопутствующие тяжелой форме коронавируса

Несколько больных страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, а также вируса RSV, который провоцирует у пожилых граждан тяжелую форму пневмонии.
Регион online 15:26
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Технологии

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:11
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Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру 12:09
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома

В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
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Как работают Яндекс.Новости?
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