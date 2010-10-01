Финансы
МоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.
Читать в источнике
Оценить391
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 06:06
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:48
Происшествия
Обыски проходят в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае за сутки выявлено 52 случая заражения.
Рифей-Пермь 03:38
Происшествия
Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка
В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
Здоровье
У жителей Испании пропали выработанные антитела к COVID-19
По информации CNN, у части испанцев выработанные организмом антитела начали исчезать.
RuNews24.ru 06:17
Шоу-бизнес
Елена Малышева станет бабушкой в третий раз
Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка.
ТВ Центр вчера в 07:03
Здоровье
В Оренбурге вместо участковых врачей жителям могут позвонить мошенники
В Оренбурге мошенники обзванивают пациентов больницы имени Пирогова, представляются врачами и сообщают о выявлении онкологического заболевания.
Prooren.ru 05:30
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий
Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
Росстат вычислил регионы России с самыми дешевыми новостройками
По итогам первого квартала 2020 года наиболее низкая стоимость жилья в новостройках зафиксирована в Кабардино-Балкарии — 29,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Соответствующая статистика стоимости жилья приводится в докладе на сайте Росстата.
РБК 04:02
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала обнаженную фотографию с костылем
На фото 61-летняя Мадонна практически полностью обнажена, а правой рукой она держит костыль.
Uznayvse.ru 06:49
Футбол
Матч «Динамо» — «Слуцк» перенесен из-за вспышки коронавируса
Встреча 17-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Слуцком" перенесена на более поздний срок, об этом сообщает пресс-служба брестского клуба.
Soccer.ru 06:46
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 02:48
Здоровье
В Фурманове на коронавирусный карантин закрыли стационар больницы
Глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин подтвердил информацию о том, что в Фурманове есть медики из числа заболевших коронавирусной инфекцией.
ivDay.ru 06:20