Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.
Читать в источнике
Комментировать347

Подробнее о событии

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфаксвчера в 04:18

Доллар вырос на 83 копейки

Финмаркет05:10

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАСС03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Коронавирус в экономике: Уйти от второй волны мешают жадность и безработица

Свободная Пресса01:25

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ruвчера в 04:23

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 06:06
92
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
479
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
120
Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
5
Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
4
Гаджеты

Xiaomi наладит производство «умных» дверей Xiaobai Wisdom Gate H1

Дни24 05:30
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:48
1,1K
Происшествия

Обыски проходят в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
17
Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
3
Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
61
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае за сутки выявлено 52 случая заражения.
Рифей-Пермь 03:38
3
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
45
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,4K
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
8
Здоровье

У жителей Испании пропали выработанные антитела к COVID-19

По информации CNN, у части испанцев выработанные организмом антитела начали исчезать.
RuNews24.ru 06:17
1
Шоу-бизнес

Елена Малышева станет бабушкой в третий раз

Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка.
ТВ Центр вчера в 07:03
34
Здоровье

В Оренбурге вместо участковых врачей жителям могут позвонить мошенники

В Оренбурге мошенники обзванивают пациентов больницы имени Пирогова, представляются врачами и сообщают о выявлении онкологического заболевания.
Prooren.ru 05:30
2
Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий

Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
1
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
803
Экономика

Росстат вычислил регионы России с самыми дешевыми новостройками

По итогам первого квартала 2020 года наиболее низкая стоимость жилья в новостройках зафиксирована в Кабардино-Балкарии — 29,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Соответствующая статистика стоимости жилья приводится в докладе на сайте Росстата.
РБК 04:02
3
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
3
Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Газета.Ru 06:40
19
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
77
Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала обнаженную фотографию с костылем

На фото 61-летняя Мадонна практически полностью обнажена, а правой рукой она держит костыль.
Uznayvse.ru 06:49
1
Футбол

Матч «Динамо» — «Слуцк» перенесен из-за вспышки коронавируса

Встреча 17-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Слуцком" перенесена на более поздний срок, об этом сообщает пресс-служба брестского клуба.
Soccer.ru 06:46
Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
2
Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
28
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
599
Здоровье

В Фурманове на коронавирусный карантин закрыли стационар больницы

Глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин подтвердил информацию о том, что в Фурманове есть медики из числа заболевших коронавирусной инфекцией.
ivDay.ru 06:20
1
Армия и оружие

В Польше рассказали о российском супероружии для уничтожения спутников

Piter.tv 03:20
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное