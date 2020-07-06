Финансы
МоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
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Доллар на Московской бирже сегодня превысил отметку в 72 рубля. Это произошло впервые с 22 мая
Эхо Москвы06 июля в 12:35
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В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
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Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»
Первый гол забил Ибрагимович, во втором тоже поучаствовал — отдал голевую передачу. Игра завершилась со счётом 4:2.
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По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
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Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
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Три человека утонули в Крыму за сутки
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Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 07:58
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе полузащитника команды Адама Лалланы по окончании сезона-2019/20.
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Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Политика
Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора
Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга.
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Ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил почти в 148 миллиардов рублей ущерб окружающей среде от разлива дизтоплива под Норильском, сообщается на сайте ведомства.
Дождь 06 июля в 12:06
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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
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За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
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Александр Емельяненко, которого Харитонов назвал предателем из-за сотрудничества с клубом «Ахмат», не оставил без внимания заявление бывшего соперника.
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Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым
Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.
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«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
Лондон, 8 июля 2020, 07:47 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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