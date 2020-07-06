Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
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Курс евро вырос до 80,6 рубля

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Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

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Курс евро превысил 81 рубль

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Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс06 июля в 04:18

Доллар на Московской бирже сегодня превысил отметку в 72 рубля. Это произошло впервые с 22 мая

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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
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Общество

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В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Газета.Ru вчера в 10:28
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Происшествия

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Политика

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Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга.
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Общество

Ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил почти в 148 миллиардов рублей ущерб окружающей среде от разлива дизтоплива под Норильском, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия

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Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.
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«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ

Лондон, 8 июля 2020, 07:47 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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