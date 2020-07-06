Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
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Курс евро вырос до 80,6 рубля

Компания03:14

Биржевой курс доллара превысил 72 руб

Коммерсантъ06 июля в 09:46

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС06 июля в 04:14

Курс рубля рухнул к доллару и евро

Lenta.ru06 июля в 04:40

Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая

РБК06 июля в 05:19

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс06 июля в 04:18

Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля

РИА Новости06 июля в 07:00
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM 05:12
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Авто

Hyundai анонсировал дебют новой Elantra N-Line

Корейский концерн Hyundai представил изображения нового небольшого седана Elantra седьмой генерации в спортивной версии N Line.
Новые автомобили 05:23
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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
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Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Общество

«Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова

Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».
РБК 05:41
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи

Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи.
Городовой 03:55
Авто

АвтоВАЗ выпустил новую версию Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.
Известия 03:03
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Футбол

Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Кокорин, который находится в аренде в «Сочи», сможет сыграть с петербургским коллективом в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а другой арендованный у «Зенита» игрок Андрей Мостовой не сможет выйти на поле.
RT на русском 05:40
Футбол

IFAB продлит действие правила пяти замен в футболе на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует продлить действие правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21, сообщает The Athletic.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
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Общество

70 рязанских семей получили медаль «За любовь и верность»

8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 пар рязанцев получили медаль «За любовь и верность».
RZN.info 04:37
2
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
6
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
144
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
16
Авто

Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron

Концепт-кар Audi Q4 Sportback e-tron демонстрирует, как будет выглядеть серийный купеобразный кроссовер, который должен появиться уже в следующем году.
Evo-rus.com 02:39
6
Общество

Женщины чаще мужчин считают сожительство браком

Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины, считают себя замужними.
МИР 24 вчера в 23:06
9
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
260
Общество

Журналисты проводят одиночные пикеты у здания ФСБ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге журналисты выступили в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», который был задержан вчера в Москве по подозрению в государственной измене.
Екатеринбург Онлайн 04:25
2
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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