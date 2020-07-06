Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 1K

Авто Hyundai анонсировал дебют новой Elantra N-Line Корейский концерн Hyundai представил изображения нового небольшого седана Elantra седьмой генерации в спортивной версии N Line. 3

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 941

Здоровье Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.

Общество «Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи.

Авто АвтоВАЗ выпустил новую версию Lada Largus Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest. 1

Общество На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Футбол Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче с «Зенитом» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Кокорин, который находится в аренде в «Сочи», сможет сыграть с петербургским коллективом в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а другой арендованный у «Зенита» игрок Андрей Мостовой не сможет выйти на поле.

Футбол IFAB продлит действие правила пяти замен в футболе на следующий сезон Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует продлить действие правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21, сообщает The Athletic.

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели. 3

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 144

Общество Женщины чаще мужчин считают сожительство браком Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины, считают себя замужними. 9