Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Общество
В Петербурге восстановили граффити с изображением Иосифа Бродского
Впервые граффити появилось на стене питерской школы 24 мая в день рождения Бродского, однако руководство учебного заведения решило его закрасить.
Эхо Москвы 22:09
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили 11:39
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Lenta.ru вчера в 08:02
Происшествия
В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска.
RuNews24.ru 05 июля в 23:41
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК 21:23
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
Кино
Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе
Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе.
Российская газета 09:42
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Здоровье
Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ
Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ 21:16
Футбол
Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона
Полностью рейтинг выглядит следующим образом: 1. Роберт Левандовски, «Бавария», — 12 забитых мячей в 10 встречах.
Чемпионат 23:04
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:15
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В горпарке Благовещенска вышел из строя экстремальный аттракцион
Накануне в городском парке Благовещенска произошел инцидент — вместо положенных двух минут экстремальный аттракцион катал 12-летнюю девочку намного дольше.
ИА Порт Амур 21:21
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения
На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
Paparazzi.ru 05:11
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости 00:42