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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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RT на русском

Аналитик оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 14:05
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
BFM.ruвчера в 16:38
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Разработчик и конструктор ракетной техники, который создал комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", Герберт Ефремов дал свои комментарии на заявление Дональда Трампа о том, что Россия крадёт американские разработки в области ракетного вооружения.
CT newsвчера в 03:19
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты

Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.
РИА Новости01:02

Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24вчера в 02:18
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Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:46 — REGNUM Мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).
REGNUM22:46
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