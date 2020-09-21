Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
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Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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