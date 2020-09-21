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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Япония призвала к реформе Совбеза ООН и захотела стать его членом

Токио, 22 сентября 2020, 06:47 — REGNUM Япония призывает к реформированию Совета Безопасности ООН и готова войти в его состав на постоянной основе, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в своем послании к 75-летию Организации Объединенных Наций.
REGNUM23:47
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Трутнев призвал завершить строительство моста через Амур в Китай из ЕАО в 2021 году

Возведение трансграничного моста через Амур в Китай из Еврейской автономной области должны завершить в 2021 году, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
ТАСС23:46