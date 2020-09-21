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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профильвчера в 17:01

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго
Взгляд.ру09:08
9

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
RT на русском13:24
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Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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США создадут коалицию против газопровода Nord Stream 2

Майк Помпео рассказал, что в Вашингтоне сформируют коалицию, которая будет противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2». Как сообщает ToDay News Ufa, Соединенные Штаты уверены, что трубопровод опасен для энергетической безопасности Европы.
ToDay News Ufa09:51
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Накануне Battery Day, дата которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, на рынке циркулировали слухи о том, что Илон Маск может представить на нем новые революционные батареи или новые модели электромобилей Tesla.
Коммерсантъ12:27