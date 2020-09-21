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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Путин на 3% повысил оклады судьям

Должностные оклады судей всех рангов начиная с мировых судей субъектов России с 1 октября будут повышены на 3%. Указ об увеличении базового вознаграждения подписал президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 14:47
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