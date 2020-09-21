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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профильвчера в 17:01
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02

Финляндия закроет границу со Швецией спустя 8 суток после открытия

Границу Финляндии и Швеции закрыли в марте, а открыли 19 сентября, когда финский парламент разрешил туристические поездки без карантина из стран, где число заболевших COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч человек населения в течение двух недель.
Финляндия закроет границу со Швецией спустя 8 суток после открытия
News.ru08:23

Греф выступил за снижение налогов в России

В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости08:04
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Activision опровергла слухи о взломе 500 тысяч аккаунтов Call of Duty

В ночь с 20 на 21 сентября в сети появились сообщения о том, что хакеры взломали больше 500 тысяч аккаунтов пользователей Activision, которые в том числе используются в играх серии Call of Duty, включая Warzone, Modern Warfare и Mobile.
Игромания.ру05:11

Володин попросил Бортко перейти на дистанционную работу в Госдуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил депутата Владимира Бортко перейти на дистанционную работу из-за его нахождения в группе риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей08:32
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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