Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
1K

Минздрав признал ожидаемым рост числа заражений коронавирусом в России

Ожидаемым назвал осенний рост заболеваемости COVID-19 в России главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов 22 сентября на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».
ИА Красная Весна06:26

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
РИА Новости06:44
2,1K

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
669

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
409

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
2