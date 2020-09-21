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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:05
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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