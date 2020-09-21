Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Смотрите также
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
Компания Apple может выпустить iPhone 12 mini
США создадут коалицию против Nord Stream 2
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Лавров счел абсурдом попытки на фоне юбилея ООН пересмотреть историю
Суд назначил Лидии Федосеевой-Шукшиной психиатрическую экспертизу
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направлено в Нью-Йорк
Вдова и больная дочь Алексея Баталова могут остаться без наследства
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
Специалист назвала наилучшее время для просьбы о повышении зарплаты
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
Подробнее о событии