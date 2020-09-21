Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

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