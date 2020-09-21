Финансы
Деловое.ТВКурс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.
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Игры
Microsoft планирует купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд
Шесть лет назад Microsoft купила Minecraft Mojang за 2,5 млрд долларов.
Evo-rus.com 10:02
Политика
Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги
Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM 03:08
Происшествия
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался.
Газета.Ru 08:15
Общество
Готовится протокол испытаний вакцины «Спутник V» на онкобольных
В России планируют изучить возможность вакцинации от коронавируса онкологических больных, заявил директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
Российская газета 08:48
Происшествия
По факту пропажи 12-летней дочери дизайнера возбудили уголовное дело
Волонтеры и следователи вторые сутки ищут 12-летнюю дочь дизайнера Надежды Славиной, которая вышла из школы 21 сентября и бесследно пропала.
Газета.Ru 10:35
Армия и оружие
ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения
Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском 04:38
Общество
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.
Известия 09:13
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия
Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 24 02:32
Происшествия
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомости вчера в 13:12
Общество
В ГД внесен законопроект о всероссийском сносе жилья
У региональных властей может появиться право составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов.
Новые Ведомости 05:02
Экономика
Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка
Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Вести.Ru 05:08
Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета 02:56
Политика
ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой
Заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС).
Газета.Ru 10:40
Гаджеты
Huami представила новые умные часы Amazfit GTR 2
На мероприятии компании были представлены Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, которые поставляются с различными улучшениями наряду с некоторыми новыми функциями.
Astera 09:48
Авто
Geely обновил дизайн кроссовера Atlas
Рестайлинговый Geely Altas получил оптику иного дизайна, новые колесные диски радиаторную решетку с ячеистой структурой, как у Proton X70.
Picsnews.net 09:30
Политика
Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за коронавирус
Ранее на Генассамблее ООН выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал не допустить раскола мира из-за конфликта США и Китая.
Коммерсантъ 10:32
Недвижимость
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%.
Российская газета 01:22
Армия и оружие
Десантники РФ и Белоруссии на учениях отработали захват гидротехузла
РЕН ТВ вчера в 20:00
Политика
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ru вчера в 14:35
Общество
Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
Происшествия
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
Подземные толчки магнитудой 5,9 ощущались минувшей ночью в почти 370 населенных пунктах Иркутской области.
Известия 10:05
Политика
На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма
Украинские власти по требованию США бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.
РИА Новости 09:02
Политика
SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального
СМИ сообщают, что уголовное расследование было бы возможно в случае смерти пациента в ФРГ или резкого ухудшения его здоровья в местной клинике.
Evo-rus.com 09:37
Политика
Меркель предложила провести реформы в ООН
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ООН нуждается в реформах для дальнейшего развития и для способности отвечать на современные вызовы.
RT на русском вчера в 20:18
Авто
Peugeot будет выпускать в России фургон Partner нового поколения
Стало известно о том, что в Калужской области было налажено производство фургона Peugeot Partner нового поколения на мощностях завода ПСМА.
Про Кроссоверы 01:37