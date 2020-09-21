Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:20
Профиль

Доллар подорожал до 76,37 рубля

Профиль03:46
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:05
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,37 рубля

ТАСС03:20
Взгляд.ру

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:07
Газета.Ru

Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля

Газета.Ru03:30
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
РИА Новости05:38
231

Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit

Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия режима Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, следит ли Москва за голосованием по законопроекту, дающим возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit.
РИА Новости05:33

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
547

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
325