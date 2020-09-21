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Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Курс евро во время торгов на Московской бирже превысил 90 рублей (90,07), а доллар преодолел отметку в 76 рублей (76,11). Как сообщает ТАСС, в последний раз европейская валюта превышала 90 рублей впервые с восьмого сентября. Курс доллара в свою очередь превысил 76 рублей впервые с девятого сентября.В источнике
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RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:05
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
Интерфакс

Рубль вечером дешевеет к доллару и отыгрывает потери к евро

Интерфаксвчера в 12:57
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профильвчера в 17:01

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Возобновились съемки третьего фильма о «Фантастических тварях»

Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн рассказал Шону О’Коннеллу из CinemaBlend, что актеры и съемочная группа, задействованные в фильмах "Фантастические твари и где они обитают", возобновили работу над третьей частью франшизы.
РИА Новости00:29

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное дело04:57
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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