Курс евро во время торгов на Московской бирже превысил 90 рублей (90,07), а доллар преодолел отметку в 76 рублей (76,11). Как сообщает ТАСС, в последний раз европейская валюта превышала 90 рублей впервые с восьмого сентября. Курс доллара в свою очередь превысил 76 рублей впервые с девятого сентября.