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Курс евро вновь превысил 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей. По данным торгов на 11.45, евро поднялся на 0,19%, до 90,07 рубля.В источнике
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Известия

Рублевая волна: укрепится ли национальная валюта к концу года

Известия11:43
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей

RT на русском03:57
Росбалт

Если евро поднимется до 95 рублей, подорожает все

Росбалт06:32
Московский Комсомолец

Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Московский Комсомолец03:27
Газета.Ru

Рубль теряет к доллару и евро

Газета.Ru03:16
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,2 рубля

ТАСС03:04
URA.Ru

Курс евро превысил 90 рублей

URA.Ru04:42
КП - Беларусь

Доллар и евро дорожают на белорусской бирже 24 сентября

КП - Беларусь05:19

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Пандемия коронавируса в мире вышла из-под контроля, потому что страны не прошли испытание, которое создала пандемия для международного сотрудничества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Ведомости10:11
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости11:32
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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