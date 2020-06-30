Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Общество
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Шоу-бизнес
«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор
На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Общество
В России завершилось голосование по поправкам к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня.
Lenta.ru 14:00
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию
В Москве завершилась расшифровка данных онлайн-голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 14:21
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
Бренд премиальных китайских автомобилей Hongqi является прямым конкурентом и аналогом российского Aurus и британского Rolls-Royce.
Слово и Дело 07:27
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Здоровье
ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Экономика
Предприниматели Поморья получили почти 600 млн рублей субсидий
По состоянию на 25 июня 2020 года, субсидию за апрель на сумму 304,8 млн рублей получили уже 7865 субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников 25 218 человек; субсидию за май в размере 284,8 млн рублей – 7261 налогоплательщик с численностью работников 23 777 человек.
Бизнес-класс Архангельск 29 июня в 04:14
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 получит улучшенную фокусировку камеры
В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
ITZine.ru вчера в 01:46
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Наука
Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде
Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).
Naked Science 10:49
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com вчера в 10:54
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Культура
«Бивис и Баттхед» получат перезапуск от автора оригинала
Автор оригинального анимационного мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаёт перезапуск проекта, который снова посвятят героям-лоботрясам.
Игромания.ру 12:34
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело 05:45
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14