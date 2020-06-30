Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 723

Общество Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию В Москве завершилась расшифровка данных онлайн-голосования по поправкам в Конституцию.

Спорт Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.

Политика В Крым прибыла делегация европейских депутатов Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. 186

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 92

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Экономика Предприниматели Поморья получили почти 600 млн рублей субсидий По состоянию на 25 июня 2020 года, субсидию за апрель на сумму 304,8 млн рублей получили уже 7865 субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников 25 218 человек; субсидию за май в размере 284,8 млн рублей – 7261 налогоплательщик с численностью работников 23 777 человек. 34

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7,1K

Наука Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).

Происшествия Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. 4