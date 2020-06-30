Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркетвчера в 09:01
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Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Российская газета 05:22
Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Политика
Россия, Турция и Иран решили укреплять координацию в экономике
Россия, Турция и Иран помимо сирийской проблематики подтвердили решение укрепить координацию, в том числе в экономике, говорится в заявлении по итогам видеосаммита лидеров трех стран Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.
РИА Новости 08:32
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Футбол
Зинедин Зидан: «Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба»
Многое может случиться в ближайшее время, но я говорю о спортивной стороне вещей. Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба.
Спорт-Экспресс 07:59
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Здоровье
Детская стоматологическая поликлиника в Орле не открыла плановый приём
Детская стоматологическая поликлиника не открыла плановый приём, а продолжает принимать пациентов только с острой болью.
ОрёлТаймс вчера в 11:00
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
ИА Красная Весна 08:44
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
Футбол
Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»
Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
ФК Ростов 07:00
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА
Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».
ODDS.ru 08:22
Общество
Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Москве 1 июля
В столице 1 июля ожидаются дождь с градом, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Вечерняя Москва 06:24
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажных пакетов в пользу пластиковых
В компании уверены, что пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Об этом рассказала экотренер Надежда Васякина на своей странице в Facebook.
Retailer.ru 08:38
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01