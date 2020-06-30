Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Курс доллара: рублю не оставили шансов

Expert.ru01:24

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru30 июня в 11:01

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет30 июня в 09:01
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Политика

В Черногории легализовали однополые браки

В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
2
Общество

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
4
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,3K
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,8K
Происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости 01:32
33
Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
2,8K
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
780
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Экономика

Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
4
Футбол

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

Лондон, 2 июля 2020, 09:05 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 02:05
Происшествия

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
10
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
166
Общество

В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции

REGNUM вчера в 11:02
46
Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
9
Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»

На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com вчера в 01:13
29
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
124
Здоровье

На Украине выявили 664 новых случая коронавируса

На Украине выявили 664 новых случая коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:00
1
Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
6
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
106
Здоровье

Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
94
Происшествия

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
2
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
694
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Общество

Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Хоккей

Дадонов попал в топ-10 потенциально свободных агентов НХЛ

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов включен в десятку лучших хоккеистов НХЛ, которые могут вскоре стать неограниченно свободными агентами.
ProstoProSport вчера в 13:43
Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
284
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
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