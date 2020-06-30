Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркет30 июня в 09:01
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Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
Лондон, 2 июля 2020, 09:05 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 02:05
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Здоровье
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса
На Украине выявили 664 новых случая коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Хоккей
Дадонов попал в топ-10 потенциально свободных агентов НХЛ
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов включен в десятку лучших хоккеистов НХЛ, которые могут вскоре стать неограниченно свободными агентами.
ProstoProSport вчера в 13:43
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32