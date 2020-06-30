Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ 30 июня в 12:15
Армия и оружие
«Мотор Сич» выпустит легкий вертолет для армии Украины
Инженеры украинского предприятия «Мотор Сич» занимаются созданием нового вертолета для армии страны.
Актуальные Новости 30 июня в 13:04
Общество
«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы
По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».
РБК 00:00
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Политика
Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России
Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru вчера в 22:28
Политика
На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Общество
Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%
Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Life.ru вчера в 15:09
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru 30 июня в 06:36
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России.
Вести.Ru вчера в 22:39
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Культура
Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне
Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Здоровье
Во Владивостоке появился новый инфекционный госпиталь
В столице Приморского края 1 июля открылся новый инфекционный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, болезнь у которых протекает в легкой и средней степени тяжести.
Primpress.ru вчера в 23:16
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru 30 июня в 17:43
Политика
Эксперт: Почему Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию
Переориентировать внешнеполитический курс после появления ряда противоречий с США будет вынуждена Германия, сделав ставку на Россию, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, сообщает RT.
ИА Красная Весна вчера в 18:17
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48