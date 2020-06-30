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Общество «Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».

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Политика На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 32

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Футбол Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».

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