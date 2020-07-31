Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Pravda.Ru
Pravda.Ru

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

RT на русском05:22
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

Москва 2405:37
Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15
Дождь

Курс евро на бирже превысил 87 рублей

Дождь03:36
Коммерсантъ

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24
Комсомольская правда

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru11:27
1,1K

В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости13:24
3

В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM09:43
6