Финансы
Pravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
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