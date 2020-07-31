Финансы

Pravda.RuPravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

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Курс евро превысил 86 рублей

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Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар подорожал до 73 рублей

Банки.рувчера в 03:30

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
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Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Авария произошла около 16.00 мск пятницы в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 "Дон".
РИА Новости 10:58
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
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Происшествия

Суд заключил под стражу депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля

ТАСС 14:58
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Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Политика

Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Кино

Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Общество

Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
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Шоу-бизнес

Актриса Мария Машкова впервые показала своего нового отчима

Известная российская актриса театра и кино Мария Машкова впервые представила поклонникам своего нового отчима.
Территория новостей 09:08
Спорт

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

RT на русском 03:25
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
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Происшествия

СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю

Новые Известия 13:48
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
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Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
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Общество

В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс 14:42
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