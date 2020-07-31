Финансы
Pravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 13 копеек, евро — на 1 рубль 34 копейки
Банки.рувчера в 06:30
Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
Комсомольская правдавчера в 03:07
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали о вреде дешевых каш
Актуальные Новости 09:37
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Происшествия
СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю
Новые Известия 13:48
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Финансы
Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта
Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался на 1,56%, до отметки в 88 руб. (по данным торгов на 19:00 мск).
Коммерсантъ 12:51
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Новинка вышла на рынок в двух комплектациях. Компания Xiaomi анонсировала выход на российский рынок нового смартфона Xiaomi Redmi 9.
Деловое.ТВ 02:41
Общество
«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул
Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Кино
В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского
Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
Evo-rus.com 02:36
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Здоровье
В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом
В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом.
Городской репортер вчера в 10:51
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид вчера в 08:58
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
На момент трагедии в пассажирском Mercedes Sprinter было 15 человек, включая водителя. Некоторым из них удалось выжить.
Car.ru 02:51
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
Политика
Издатель Евгений Лебедев может получить место в британском парламенте
Владелец ряда крупных англоязычных изданий, по сведению Би-би-си, получит пэрство – он попал в соответствующий список из 36 человек.
Эхо Москвы 14:03
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
Игры
20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК
Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
МонаВиста 13:35
Политика
The Brussels Times (Бельгия): Европа должна извлечь конкретные уроки из кошмарной ситуации с covid-19 для подавления второй волны (The Brussels Times)
К сожалению, несмотря на весьма существенные финансовые ассигнования, Европа оказалась на пороге второй волны эпидемии.
ИноСМИ 11:58
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Происшествия
СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26