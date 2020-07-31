Финансы

Pravda.RuPravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
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