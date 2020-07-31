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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара превышал 74 рубля, а курс евро — 88 рублей

Коммерсантъвчера в 09:05
Курьер. Среда. Бердск

Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020

Курьер. Среда. Бердск29 июля в 00:45
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС30 июля в 03:24
Piter.tv

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Piter.tv30 июля в 03:50
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 13 копеек, евро — на 1 рубль 34 копейки

Банки.ру30 июля в 06:30
Страна Советов on-line

Впервые с апреля евро подорожал до 85 рублей

Страна Советов on-line29 июля в 04:45
Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известиявчера в 03:15
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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъвчера в 12:24
8
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК30 июля в 07:41
8
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNewsвчера в 08:45
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Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новостивчера в 11:40
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25
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Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости19:46
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