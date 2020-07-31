Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
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Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.В источнике
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Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 13 копеек, евро — на 1 рубль 34 копейки
Банки.ру30 июля в 06:30