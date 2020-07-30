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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.В источнике
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Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостейвчера в 03:15
РБК

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБКвчера в 05:15
Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известиявчера в 03:15
Новые Известия

Курс евро впервые с апреля подорожал до 87 рублей

Новые Известиявчера в 04:43
Коммерсантъ

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъвчера в 03:13
Sputnik Таджикистан

Курс евро в Таджикистане вырос до рекордной в этом году отметки

Sputnik Таджикистан29 июля в 01:47
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Sony во времена PlayStation 3 боролась «на истощение»

В начале сентября выйдет документальный фильм об эволюции PlayStation, для которого опросили множество видных лиц бренда вроде Марка Церни, Хидео Кодзимы, Джима Райана, Фила Харрисона, Дэвида Яффе, Синдзи Миками, Казунори Ямаути и Фумито Уэды.
Sony во времена PlayStation 3 боролась «на истощение»
Игромания.рувчера в 13:00
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Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения

Компания Warner Bros. пока не прокомментировала новые обвинения, но уже начала расследование, чтобы убедиться в их обоснованности и принять необходимые меры.
Super.ruвчера в 07:39

«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
РБКвчера в 15:55
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
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Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOnвчера в 11:15

Смолов заявил, что готов работать с Николичем в «Локомотиве»

Российский нападающий Фёдор Смолов прокомментировал своё возвращение в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».
RT на русскомвчера в 09:44
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Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфаксвчера в 15:13
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