Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
РИА Новости 10:20
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
Гаджеты
GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Здоровье
В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса
Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц.
RuNews24.ru 04:01
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости 09:31
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Здоровье
В Новокузнецке выявили 8 очагов коронавируса
В регионе зарегистрировано уже 12 случаев заражения младенцев до года.
Сибдепо вчера в 02:40
Происшествия
СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Футбол
Суд отложил заседание по делу Кокорина и Мамаева до 3 августа
Москва, 31 июля 2020, 13:26 — REGNUM Заседание по жалобе на приговор футболистам Александра Кокорина и Павла Мамаева Мосгорсуд перенёс на 3 августа.
REGNUM 06:26
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, самый молодой из российских губернаторов, заразился коронавирусом.
МИР 24 07:37
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14