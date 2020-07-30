Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Евро впервые с конца апреля торговался на Московской бирже выше 84 рублей

Эхо Москвы27 июля в 18:05
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Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
186
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
26
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
191
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
1K
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Политика

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
23
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
121
Происшествия

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
10
Политика

Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
21
Экономика

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом

RT на русском 07:31
31
Политика

Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
116
Культура

Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе

Вести.Севастополь вчера в 08:42
5
Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
1
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
9
Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

За время карантина Анна ни разу не общалась с актерами комедийного телесериала, хотя подписана на них в соцсетях и даже имеет личные номера телефонов в записной книжке.
Evo-rus.com 07:27
16
Политика

Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную

Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
3
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
30
Происшествия

Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

RT на русском 04:28
10
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
301
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
150
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
9
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
485
Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru вчера в 11:48
10
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
2K
Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Lenta.ru 04:38
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Культура

Леонардо Ди Каприо снимет сериал по книге Олдоса Хаксли «Остров»

Дни24 07:11
1
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
31
Игры

Авторы Halo Infinite ответили на критику графики игры

Представители 343 Industries признали, что к релизу игры нужно повысить уровень графики. Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год.
CyberSport.ru 01:46
1
Как работают Яндекс.Новости?
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