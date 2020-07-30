Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Политика
Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу
Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Политика
Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия
Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом
RT на русском 07:31
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь вчера в 08:42
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
За время карантина Анна ни разу не общалась с актерами комедийного телесериала, хотя подписана на них в соцсетях и даже имеет личные номера телефонов в записной книжке.
Evo-rus.com 07:27
Политика
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную
Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru вчера в 11:48
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Игры
Авторы Halo Infinite ответили на критику графики игры
Представители 343 Industries признали, что к релизу игры нужно повысить уровень графики. Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год.
CyberSport.ru 01:46