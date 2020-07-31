Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Смотрите также
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Британия отказалась смягчать карантин из-за новой вспышки коронавируса
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Галадриэль, Элронд и Саурон вернутся в новом сериале по «Властелину колец»
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
NASA запустило к Марсу марсоход
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Британия отказалась смягчать карантин из-за новой вспышки коронавируса
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
Подробнее о событии