Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
418
Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
8
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Общество

Путин подписал закон о выходном дне для диспансеризации работников

Москва, 31 июля 2020, 18:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники старше 40 лет теперь смогут ежегодно брать оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
REGNUM 11:38
12
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
13
Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news 13:58
22
Здоровье

Медики назвали признак угрозы сердечного приступа

Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
Петрозаводск говорит 13:15
Политика

Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии

Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины.
Эхо Москвы 14:02
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Кино

Появился трейлер документального фильма о PlayStation

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
Piter.tv вчера в 06:51
Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс 14:42
3
Политика

Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС

В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
5
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
3
Общество

В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
253
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
694
Общество

На Театральной площади «выросла» фотозона для выпускников

Сегодня, 31 июля, в Липецке выпускники отпразднуют прощание со школой. Сейчас вовсю кипят приготовления к торжеству.
ГТРК Липецк 05:41
9
Происшествия

Суд заключил под стражу депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля

ТАСС 14:58
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Футбол

Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
BetOn 14:09
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
5
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Шоу-бизнес

Диетологи обвинили Полину Гагарину в пропаганде анорексии

Popcake 06:07
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
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Технологии

Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда

SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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