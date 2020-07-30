Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
527
Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
199
Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
8
Футбол

Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

СитиТрафик 07:58
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
20
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 08:27
2
Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
2
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
РИА Новости 08:28
5
Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM 07:45
3
Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24
Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
8
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
4
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
164
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

RT на русском 06:26
9
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
12
Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
5
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

РБК 06:12
83
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
6
Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
14
Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
3
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
526
Футбол

Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Газета.Ru 08:22
Общество

Дегтярев ответил Навальному и озвучил судьбу чиновников

Вести.Ru 08:41
119
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru 05:42
369
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
68
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
215
Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
44
Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия вчера в 22:41
10
Общество

Похожий на снег град сняли на видео в Москве

На коротком видео можно увидеть мелкий град, похожий на снег, который кружит ветер.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное