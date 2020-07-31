Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
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Футбол

Главный тренер «Чайки» Адиев прокомментировал обыски в офисе клуба

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал обыски, проходившие в офисе клуба из Ростовской области.
Bookmaker-ratings.ru 11:43
Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
3
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
107
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
377
Политика

На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
8
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
5
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Общество

Украину разделят на четыре зоны

Четыре карантинные зоны на Украине (зеленую, желтую, оранжевую и красную) должны утвердить на заседании 31 июля, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
ПолитРоссия 11:26
Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета 07:03
16
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
142
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
251
Спорт

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

RT на русском 03:25
2
Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29

Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости 11:52
16
Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
14
Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
19
Шоу-бизнес

Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты»

Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху.
NewInform 13:09
22
Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
23
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
758
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
194
Финансы

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
ТАСС 12:05
15
Политика

Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском

Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:12
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Киберспорт

Twitch заблокировала канал Black^

Ранее Twitch забанила каналы Даниила Zeus Тесленко и Александра s1mple Костылева, который представляет состав Natus Vincere по CS:GO.
CyberSport.ru 13:02
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

РБК 11:11
601
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
21
Интернет

Microsoft считает CCleaner потенциально нежелательным приложением

Компания Microsoft приняла решение внести приложение CCleaner в список потенциально нежелательных.
Vevby.ru 11:30
5
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Гаджеты

Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
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Игры

20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК

Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
МонаВиста 13:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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