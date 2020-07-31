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Футбол Главный тренер «Чайки» Адиев прокомментировал обыски в офисе клуба Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал обыски, проходившие в офисе клуба из Ростовской области.

Политика На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ. 8

Общество Украину разделят на четыре зоны Четыре карантинные зоны на Украине (зеленую, желтую, оранжевую и красную) должны утвердить на заседании 31 июля, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

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