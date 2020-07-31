Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Футбол
Главный тренер «Чайки» Адиев прокомментировал обыски в офисе клуба
Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал обыски, проходившие в офисе клуба из Ростовской области.
Bookmaker-ratings.ru 11:43
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
Украину разделят на четыре зоны
Четыре карантинные зоны на Украине (зеленую, желтую, оранжевую и красную) должны утвердить на заседании 31 июля, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
ПолитРоссия 11:26
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29
Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости 11:52
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Шоу-бизнес
Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты»
Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху.
NewInform 13:09
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
ТАСС 12:05
Политика
Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском
Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:12
Киберспорт
Twitch заблокировала канал Black^
Ранее Twitch забанила каналы Даниила Zeus Тесленко и Александра s1mple Костылева, который представляет состав Natus Vincere по CS:GO.
CyberSport.ru 13:02
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Интернет
Microsoft считает CCleaner потенциально нежелательным приложением
Компания Microsoft приняла решение внести приложение CCleaner в список потенциально нежелательных.
Vevby.ru 11:30
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
Игры
20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК
Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
МонаВиста 13:35