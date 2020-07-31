Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 5

Происшествия Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. 554

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 142

Футбол Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак» Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 292

Экономика В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. 65

Общество СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС. 22

Футбол Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи» Полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время присоединится к "Сочи". Несколько дней назад 30-летний футболист покинул "Динамо".

Футбол Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 258

Футбол «ПСЖ» сразится с «Лионом» в финале Кубка французской лиги Главная потеря парижан заключается в отсутствии лидера Килианна Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

Политика МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами Власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 1