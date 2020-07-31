Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.
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Доллар поднялся выше 74 рублей впервые за два месяца, евро держится на отметке 87,6 рублей

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Курс доллара перевалил за 74 рубля впервые с мая

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

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Общество

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По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
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Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
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«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Экономика

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

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Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

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СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
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Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Скончался бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, которому было 59 лет.
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Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

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МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами

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