Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.
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Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
Журналист отмечает, что обстановка на границе все равно остается неспокойной. На трассе М1 (Е30) образовались огромные очереди из машин.
Городовой 14:07
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид вчера в 08:58
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Экономика
В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными
Завершение острой фазы кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не улучшило ситуацию с проблемными долгами в России: в мае и июне, когда в стране начали постепенно снимать санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
Росбалт 29 июля в 04:22
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Футбол
Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи»
Полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время присоединится к "Сочи". Несколько дней назад 30-летний футболист покинул "Динамо".
Вести.Ru 14:30
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Скончался бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, которому было 59 лет.
FlashNord 09:09
Футбол
Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Футбол
«ПСЖ» сразится с «Лионом» в финале Кубка французской лиги
Главная потеря парижан заключается в отсутствии лидера Килианна Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном».
ProstoProSport 09:00
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Политика
МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами
Власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 14:31
Технологии
Описаны действия хакеров для взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Обамы
Соцсеть Twitter раскрыла, что причиной взлома аккаунтов, в частности, бизнесмена Илона Маска, миллиардера Билла Гейтса и политика Барака Обамы стала кибератака на сотрудников компании 15 июля.
Lenta.ru 06:42