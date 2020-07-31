Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
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Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Интерфакс 13:08
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Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
5
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело 13:45
5
Происшествия

СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю

Новые Известия 13:48
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
27
Финансы

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался на 1,56%, до отметки в 88 руб. (по данным торгов на 19:00 мск).
Коммерсантъ 12:51
19
Политика

Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
1,3K
Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
383
Здоровье

Врач-стоматолог развеяла основные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью с «АиФ» рассказала, каким мифам о кариесе не стоит доверять.
МедиаПоток 01:40
3
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
116
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
386
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
160
Политика

Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС

В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
4
Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
3
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
553
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
336
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
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Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Авария произошла около 16.00 мск пятницы в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 "Дон".
РИА Новости 10:58
2
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

На момент трагедии в пассажирском Mercedes Sprinter было 15 человек, включая водителя. Некоторым из них удалось выжить.
Car.ru 02:51
1,1K
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
890
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Происшествия

Блогер порезал себе горло в суде

Вести.Ru 13:04
Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
65
Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости 09:37
488
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
3
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
783
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе

Канье перебрался на ранчо в Вайоминг, так как ему лучше работается вдали от городской суеты.
Paparazzi.ru 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
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