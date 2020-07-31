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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
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РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости31 июля в 12:06
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Service31 июля в 12:40
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвы31 июля в 08:05
Forbes

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

Forbes31 июля в 12:30
Коммерсантъ

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Коммерсантъ31 июля в 12:51
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правда31 июля в 12:35
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 2431 июля в 13:09

Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Общественная служба новостейвчера в 13:17
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
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