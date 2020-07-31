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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
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РБК

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15
Газета.Ru

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15
BFM.ru

Рубль дешевеет к основным валютам несколько дней подряд. С чем это связано?

BFM.ruвчера в 11:49
Банки.ру

Биржевой курс евро на открытии торгов поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Банки.ру03:30
Эхо Москвы

Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Белоруссия передала Украине список 33 задержанных россиян

Как сообщил представитель украинской стороны, МИД Белоруссии обратился к коллегам с просьбой передать список задержанных компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в государстве и участия в военных действиях.
Smolnarod.ru05:50
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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новостивчера в 04:55
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Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ18:25
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
2,2K

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК06:12
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты29 июля в 12:32
1,7K

UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе

Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.
Profinance.ru04:49

World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русском03:25
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