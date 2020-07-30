Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Евро впервые с конца апреля торговался на Московской бирже выше 84 рублей

Эхо Москвы27 июля в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК 04:06
132
Происшествия

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
10
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
9
Происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта.
РИА Новости 07:16
161
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
3
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
150
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
44
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
1,1K
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
150
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
6
Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета 07:03
16
Шоу-бизнес

Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома

Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
11
Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
Политика

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

РИА Новости 06:48
14
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

Газета.Ru 07:01
16
Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
59
Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную

Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
3
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
73
Общество

РЖД вернули около 180 отмененных поездов

РЖД вернули около 180 поездов, отмененных из-за коронавируса, заявил глава холдинга Олег Белозеров.
Газета.Ru 07:31
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
123
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

RT на русском 06:26
9
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
100
Общество

Новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет 27 августа

It`s My City 04:44
3
Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

Что происходит 03:48
71
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
29
Футбол

Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа

Московский городской суд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 августа.
RT на русском 05:11
1
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем на 2,7 литра мощностью 166 л.с. 30 июля в России стартовал прием заказов на обновленные Hilux и Fortuner.
Evo-rus.com 05:41
33
Футбол

«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

Чемпионат 06:09
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное