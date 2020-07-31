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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
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Вести.Ru

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23
РБК

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Газета.Ru

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39
Forbes

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru28 июля в 13:00
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Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину

Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
РИА Новости07:07
79

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культуравчера в 07:48
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Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости07:46

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости06:48
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