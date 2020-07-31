Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Политика
Раскрыто изменение образа российского десантника
«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 31 июля в 09:23
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости вчера в 13:57
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Армия и оружие
Пресса Китая: Истребители Rafale превосходят Су-30МКИ, но им будет очень трудно противостоять J-20
По словам китайского эксперта, в сравнении с истребителями J-20 ВВС НОАК истребители Rafale имеют существенный недостаток – «на них нет реализованной технологии стелс».
Военное обозрение вчера в 01:15
Экономика
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК 01:00
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения
Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
Mockva.ru 00:24
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.
Телеканал 360° вчера в 20:27
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать с 3 августа
Известно, что 3 августа истекает срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.
Деловое.ТВ вчера в 09:27
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Происшествия
В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.
МИР 24 вчера в 07:01
Экономика
Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год
Межевич предложил повышать размер социальных выплат не на конкретную сумму, а на процент, который точно будет превышать уровень инфляции.
Deita.ru вчера в 21:15
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Что за праздник День ВДВ и почему в этот день купаются в фонтане
Толк вчера в 19:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК вчера в 14:33
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 31 июля в 01:23
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Политика
Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:08
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM вчера в 07:41
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31