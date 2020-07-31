Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Транспорт
ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ
В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
RT на русском 18:26
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград 18:15
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»
С конвейера ГАЗ сошли первые предсерийные экземпляры нового грузовика "Валдай Next".
Новые автомобили 11:14
Общество
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Технологии
«Тамагочи для хакеров» привлек 450 тысяч долларов
Реализация проекта по созданию карманного электронного устройства Flipper Zero требовала вложения 60 тысяч долларов.
Goroday.ru 17:32
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
Российская газета 17:01
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 16:50
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
Страна Советов on-line 13:08
Общество
Врач рассказал о вреде использования «школьных» санитайзеров
Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik объяснил, какой вред могут нанести "школьные" санитайзеры.
Газета.Ru 22:42
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости 10:44
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые из Китая получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия 22:51
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com 02:58
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Дочь актера и режиссера Сергя Бодрова-младшего Ольга вышла замуж за актера Театра имени Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергея Быстрова.
Вечерняя Москва 17:15
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Происшествия
Петербургский депутат задержан по делу о взятке в 15 млн рублей
Депутат петербургского ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль задержан по делу о взятке.
Диалог вчера в 07:19
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия 19:35
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «звездных войн»
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес
Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
Passion.ru 11:14
Здоровье
Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи
При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Гаджеты
Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны
Лэй Цзюнь - глава китайской корпорации Xiaomi, занимающей третье место в мире по объёму производства смартфонов, - призвал пользователей к более частой смене гаджетов.
Letnews.ru 11:44
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета 20:57