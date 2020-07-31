Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новостивчера в 12:06

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 12:30

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

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Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05
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Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ

В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
RT на русском 18:26
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград 18:15
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Авто

ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»

С конвейера ГАЗ сошли первые предсерийные экземпляры нового грузовика "Валдай Next".
Новые автомобили 11:14
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Общество

Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Технологии

«Тамагочи для хакеров» привлек 450 тысяч долларов

Реализация проекта по созданию карманного электронного устройства Flipper Zero требовала вложения 60 тысяч долларов.
Goroday.ru 17:32
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

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Авто

Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров

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Автоновости дня 16:50
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik объяснил, какой вред могут нанести "школьные" санитайзеры.
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Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые из Китая получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия 22:51
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«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Дочь актера и режиссера Сергя Бодрова-младшего Ольга вышла замуж за актера Театра имени Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергея Быстрова.
Вечерняя Москва 17:15
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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Происшествия

Петербургский депутат задержан по делу о взятке в 15 млн рублей

Депутат петербургского ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль задержан по делу о взятке.
Диалог вчера в 07:19
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Политика

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия 19:35
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Армия и оружие

В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «звездных войн»

В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

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Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
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При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
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Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны

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Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
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После открытия границы с Россией в Абхазию въехали тысячи туристов

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