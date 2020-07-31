Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков на Курилах
Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС завершили спасательную операцию экипажа рыболовного кунгаса на Курилах в воскресенье, 2 августа.
Известия 00:02
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Футбол
«Порту» в меньшинстве выиграл Кубок Португалии у «Бенфики»
"Бенфика" в финальном матче Кубка Португалии уступила "Порту" — 1:2. Дубль у победителей оформил защитник Шансель Мбемба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:43
Общество
Красноярские десантники празднуют День ВДВ
По случаю праздника с раннего утра красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.
Newslab.ru вчера в 23:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com вчера в 02:58
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета вчера в 04:28
Политика
Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы
Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 08:13
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском вчера в 05:54
Политика
Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк
Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 17:14
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Происшествия
За сутки в Кузбассе выявили 79 новых больных коронавирусом
За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 2 августа врачи выявили еще 79 новых случаев.
Комсомольская правда - Кемерово 00:18
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Кино
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Известия вчера в 21:28
Происшествия
«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске
Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Национальная служба новостей 31 июля в 16:28
Авто
Фото новой Kia Optima для России появились в Сети
Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня вчера в 07:39