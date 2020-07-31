Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Авто
Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на большой кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения.
Автоновости дня 08:24
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Экономика
МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию
Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.
РБК 08:54
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Игры
СМИ: на Xbox не будет платного онлайна, а мультиплеер Halo Infinite сделают бесплатным
Частью новой инициативы станет выпуск мультиплеера Halo Infinite отдельно от сюжетной кампании по условно-бесплатной модели распространения — как, например, сделали с Call of Duty: Warzone.
Игромания.ру 09:35
Политика
Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте
Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:06
Общество
Польша представила фильм о расследовании крушения Ту-154М в Смоленске
В апреле 2020 года стало известно, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения самолета Ту-154М.
Известия 10:42
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 08:26
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
Новое соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2020/21.
РИА Новости 10:20
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Американские палеонтологи совместно со своими коллегами из Аргентины и Бразилии доказали новую теорию эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Pravda.Ru 04:28
Происшествия
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Общество
Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов
Газета.Ru 09:24