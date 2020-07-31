Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.
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Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Севастополь-24 14:24
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По прогнозам экспертов, расценки на ремонт автомобилей в РФ могут вырасти в 10 раз на фоне запрета на использование восстановленных или бывших в употреблении запчастей.
Новые автомобили 13:41
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Авто
С начала августа водителей России ждёт ряд нововведений
Новые штрафы, которые вступают в силу с 1 августа Именно с этого периода водителей будут штрафовать на 2000 рублей за то, что у них будет отсутствовать диагностическая карта.
Интересная Россия 28 июля в 08:40
Общество
В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии
Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Политика
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Экономика
Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию
Москва, 31 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию.
REGNUM 05:24
Автоспорт
Квят будет оштрафован из-за замены коробки передач
РИА Новости 15:02
Политика
Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52