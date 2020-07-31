Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45

Доллар впервые с 14 мая подорожал до 74 рублей

Вестник Кавказа06:46

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвы08:05

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

Forbes12:30

Курс евро впервые с апреля подорожал до 87 рублей

Новые Известия04:43

Вырос курс доллара

Комсомольская правда05:54

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 74 рубля

Коммерсантъ05:29
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Севастополь-24 14:24
1,1K
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
5
Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

По прогнозам экспертов, расценки на ремонт автомобилей в РФ могут вырасти в 10 раз на фоне запрета на использование восстановленных или бывших в употреблении запчастей.
Новые автомобили 13:41
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
342
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
2
Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
68
Происшествия

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
2
Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

Lenta.ru 06:42
18
Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК 14:57
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
1
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Авто

С начала августа водителей России ждёт ряд нововведений

Новые штрафы, которые вступают в силу с 1 августа Именно с этого периода водителей будут штрафовать на 2000 рублей за то, что у них будет отсутствовать диагностическая карта.
Интересная Россия 28 июля в 08:40
7
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
161
Общество

В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
149
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
84
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
561
Политика

Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
1,7K
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
318
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
556
Политика

Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
49
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
35
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
426
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
749
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
384
Экономика

Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию

Москва, 31 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию.
REGNUM 05:24
Автоспорт

Квят будет оштрафован из-за замены коробки передач

РИА Новости 15:02
Политика

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
8
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
435
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
862
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