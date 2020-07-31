Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости31 июля в 12:06
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Service31 июля в 12:40
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвы31 июля в 08:05
Forbes

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

Forbes31 июля в 12:30
Коммерсантъ

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Коммерсантъ31 июля в 12:51
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правда31 июля в 12:35
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 2431 июля в 13:09

Ультранационалисты Польши разочаровались в США как в союзнике

Вывод американских войск из Германии в страны Черноморского региона показал, что США ведут исключительно свою игру, заявил лидер ультранационалистической партии Польши «Конфедерация» Кшиштоф Босак 31 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 08:12
1

Врач назвал симптомы гепатита B

Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B. По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
РИА Новости22:55
2

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ruвчера в 06:23
72