Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Кино
Netflix снимет фильм по мотивам Beyond Good and Evil от Ubisoft
Netflix объявила в Twitter, что работает над созданием художественного фильма по мотивам эпического космического приключения Beyond Good and Evil от Ubisoft.
3DNews 05:35
Происшествия
Врач скормил 100 водителей крокодилам и сбежал от полиции
Индийский врач, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме за торговлю органами, убийства и кражи, сбежал во время отпуска.
Lenta.ru 21:12
Гаджеты
Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием
Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.
Lenta.ru 21:15
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
Общество
Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа.
News.ru 20:23
Политика
В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны
Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Здоровье
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В
В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
Ёлдаш 18:15
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости 20:58
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»
С конвейера ГАЗ сошли первые предсерийные экземпляры нового грузовика "Валдай Next".
Новые автомобили 11:14
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс 10:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru вчера в 06:18
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 11:55
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11