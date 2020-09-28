Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля на Мосбирже
Смотрите также
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
В Петербурге задержан депутат по подозрению в убийстве жены
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Вячеслав Мясников «постарел» в ожидании реакции подписчиков
Загитова заявила, что её не позвали на юбилей школы «Самбо-70»
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение десяти лет
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
В Петербурге задержан депутат по подозрению в убийстве жены
Роспотребнадзор назвал примерные сроки выхода на плато по коронавирусу
Евро к 16:00 по московскому времени поднялось до уровня 92,13 рубля. Цена доллара также выросла по отношению к рублю — этот показатель поднялся до 78,98 рубля.В источнике
Подробнее о событии