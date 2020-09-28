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Слово и Дело
Слово и Дело

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля на Мосбирже

Евро к 16:00 по московскому времени поднялось до уровня 92,13 рубля. Цена доллара также выросла по отношению к рублю — этот показатель поднялся до 78,98 рубля.В источнике
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REGNUM

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

REGNUM09:40
Forbes

Евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Forbes09:38
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Газета.Ru10:59
Life.ru

Курс евро впервые с 2016 года достиг 92 рублей

Life.ru09:33
РБК

Курс евро превысил ₽92 впервые с 2016 года. Как сохранить свои деньги

РБК10:58
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

BFM.ru09:35
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Известия13:30
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM08:28
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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