Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля на Мосбирже
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Евро к 16:00 по московскому времени поднялось до уровня 92,13 рубля. Цена доллара также выросла по отношению к рублю — этот показатель поднялся до 78,98 рубля.В источнике
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