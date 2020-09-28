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Слово и Дело
Слово и Дело

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля на Мосбирже

Евро к 16:00 по московскому времени поднялось до уровня 92,13 рубля. Цена доллара также выросла по отношению к рублю — этот показатель поднялся до 78,98 рубля.В источнике
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Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфо10:44
REGNUM

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

REGNUM09:40
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

BFM.ru09:35
Life.ru

Курс евро впервые с 2016 года достиг 92 рублей

Life.ru09:33
Газета.Ru

Евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Газета.Ru09:33
Forbes

Евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Forbes09:38

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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