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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.В источнике
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Комсомольская правда

Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня

Комсомольская правдавчера в 11:47
РБК

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБКвчера в 11:10
ТАСС

Курс евро поднялся выше 82 рублей

ТАССвчера в 05:26
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

Коммерсантъвчера в 10:05
Экономика сегодня

Курс доллара достиг 72 рублей впервые за 10 дней

Экономика сегоднявчера в 11:11
Газета.Ru

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ruвчера в 05:06
РИА Новости

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новостивчера в 05:05
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В Мексике произошли беспорядки у здания парламента штата Герреро

Мехико, 18 июля 2020, 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.
REGNUM20:44
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Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:57
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Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия18:39
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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUMвчера в 14:57
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«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБКвчера в 05:40
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Совфед: гибель урожая не приведёт к росту цен на продукты

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что потери в сельском хозяйстве в этом году не отразятся на стоимости продуктов в магазинах.
Говорит Москвавчера в 08:39
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Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.рувчера в 07:54
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