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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Эхо Москвы09:33
Forbes

Евро впервые за три месяца превысил 84 рубля

Forbes08:24
Вести.Ru

Евро и золото дорожают: евро превысило 84 рубля впервые с апреля

Вести.Ru09:02
Утро.ru

Курс евро вырос до 84 рублей

Утро.ru08:39
РБК

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:34
Rambler News Service

Курс евро поднялся выше 84 рублей

Rambler News Service08:28
Газета.Ru

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ru08:17
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета20:00
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM09:02
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Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости08:06
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