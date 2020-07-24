Финансы
РамблерЕвро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля
На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Экономика
После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия
Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
REGNUM 24 июля в 09:05
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
Наука
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
Право.ру 07:09
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Футбол
Осинькину в «Крыльях Советов» будет помогать Булатов
По данным matchtv.ru, в тренерский штаб Игоря Осинькина в «Крыльях Советов» войдет Сергей Булатов.
Матч ТВ 09:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Спорт
Посетители Metacritic наградили Ghost of Tsushima рекордным рейтингом
В целом у «Цусимы» самый большой рейтинг посетителей Metacritic среди всех игр Sony, Microsoft и Nintendo, а позади новинки с оценкой 9,2 отметились The Last of Us, Xenoblade Chronicles, Portal, Resident Evil 4, Warcraft III, Metroid Prime, Metal Gear Solid, Deus Ex, Castlevania: Symphony of the Night и другие.
Игромания.ру 09:52
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Ураган "Ханна" разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.
ТАСС 09:15
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины объявило о том, что самопровозглашенные ДНР И ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики) нарушили бессрочное перемирие на Донбассе в первый же день.
Вечерний курьер 07:11
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Пользователи отметили внешнее сходство Орбакайте и Пугачевой, наделав массу комплиментов Примадонне за ее красоту и молодость.
Evo-rus.com 08:49
Политика
Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области
Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.
ЗакC.Ру 09:19